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ВКС РФ получат четыре истребителя Су-57 в 2021 году

  /   Обновлено: 16 июня 2021 12:29
Армия
ВКС РФ получат четыре истребителя Су-57 в 2021 году
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 16 июня. Воздушно-космические силы России получат четыре истребителя пятого поколения Су-57 в 2021 году, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В общей сложности Минобороны России в текущем году получит 15 военных самолетов, отметил Борисов во время визита на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина. Также продолжается производство самолетов поколения «4++» Су-35, которые тоже вскоре будут поставлены в российские войска.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о серьезных экспортных перспективах двухместного Су-57. Такая модификация может вызвать интерес у стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Все новости / Армия / ВКС РФ получат четыре истребителя Су-57 в 2021 году
вкс рф минобороны рф борисов
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