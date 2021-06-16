ВКС РФ получат четыре истребителя Су-57 в 2021 году

Москва, 16 июня. Воздушно-космические силы России получат четыре истребителя пятого поколения Су-57 в 2021 году, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В общей сложности Минобороны России в текущем году получит 15 военных самолетов, отметил Борисов во время визита на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина. Также продолжается производство самолетов поколения «4++» Су-35, которые тоже вскоре будут поставлены в российские войска.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о серьезных экспортных перспективах двухместного Су-57. Такая модификация может вызвать интерес у стран Азиатско-Тихоокеанского региона.