Разгром и пустые трибуны: история противостояний сборных России и Финляндии до Евро-2020

Напряжение зашкаливает, поскольку сегодня сборная по футболу России сразится с командой Финляндии после обидного проигрыша Бельгии. Победа сохранит шансы выйти в плей-офф. А другого никто и не ждет. Вся страна превратились в одну большую сплоченную группу поддержки, все ждут, что наши ребята одержат вверх в грядущем противостоянии и покажут красивую игру.

Сегодня национальная команда проведет вторую встречу на Евро-2020. Ее соперником станет сборная Финляндии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 16:00. Вся страна ждет от наших ребят победы, поскольку первую игру они проиграли. Матч со сборной Финляндии является для наших футболистов очень важным, поскольку только победа позволит им сохранить шансы на выход в плей-офф Евро-2020.

Примечательно, впервые с финнами наша сборная встретилась на Олимпиаде-1912 в Стокгольме. Увы, но первый матч оказался для России неудачным, поскольку сборная проиграла со счетом 1:2. Это единственное поражение национальной команды от этого соперника более чем за век.

Сборная Советского Союза провела с финнами 13 матчей (8 побед, 5 ничьих, разность мячей — 39-10), в том числе 10:0 в гостевом матче отбора ЧМ-1958 и 10:2 в товарищеской встрече в Ереване в апреле 1978-го.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

В новейшей истории сборные России и Финляндии провели четыре матча друг с другом. В отборе к чемпионату Европы 1996 года российская команда одержала две победы (6:0 и 3:1). В первом матче россияне сразу же показали, что приехали за победой. Но из-за успешных действий финнов в защите наша сборная долго не могла забить. Но под конец тайма российские спортсмены устроили футбольную феерию — до свистка они отличились трижды. Авторами голов стали Василий Кульков, Валерий Карпин и Дмитрий Радченко.

В начале второго тайма дубль оформляет Кульков. Аналогичным достижением отметился и Колыванов, на счету которого к тому моменту была голевая передача. Известный российский комментатор Василий Уткин, когда рассказывал о том матче, заявил, что финские болельщики не близко к сердцу восприняли поражение свой сборочной, поэтому до конца финального свистка начали покидать стадион.

«При счете 5:0 финские болельщики не выдержали позора и пошли по домам. И не увидели курьезный колывановский гол», — сказал комментатор Василий Уткин.

Ответный матч получился не таким ярким, но завершился убедительной победой россиян со счетом 3:1. На голы Радченко, Кулькова и Сергея Кирьякова точным ударом ответил Ким Суоминен.

vk.com / Сборная России по футболу

В квалификационных играх на Чемпионат мира-2010 команда Гуса Хиддинка также выиграла обе встречи (3:0 и 3:0). Первая игра прошла в Хельсинки. Тогда Андрей Аршавин получил капитанскую повязку, а в команду вновь вернулся один из лучших бомбардиров сборной России Александр Кержаков. Лучший снайпер отличился в каждом из таймов с помощью Аршавина и Владимира Быстрова. Третий гол сборной и в этой игре был признан шедевром: полузащитник Константин Зырянов завершил быстрый отрыв и эффектно разобрался с вратарем финном Юсси Яаскеляйненом. Сборной Финляндии не помогли ни свои трибуны, ни лучший футболист в истории страны футболист Яри Литманен.

Кстати, Яри Литманен поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы-2020 с национальной командой России. По его словам, ничья будет хорошим результатом для финнов, но, скорее всего, россияне одержат победу.

«Это будет сложная игра, в которой будет много борьбы. Финляндия начала турнир хорошо, обыграв Данию, а Россия проиграла. Так что ничья будет хорошим результатом для финнов, но, на самом деле, русские должны побеждать», — цитирует Литманена Sport24.

Ранее стало известно, в какой форме футболисты сборной России выйдут на матч против Финляндии. Первую игру в рамках чемпионата Европы сборная наши спортсмены провели в белой форме.