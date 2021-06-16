Чего Польше и Украине ждать от переговоров Путина и Байдена?

Переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые состоятся сегодня, 16 июня, в Женеве и продлятся по ожиданиям экспертов примерно 4–5 часов, стали, пожалуй, одним из самых обсуждаемых событий в европейской и — шире — в международной политике.

Тем более что для главы США эта встреча станет итогом своеобразного политического турне по Европе, в рамках которого он уже провел несколько «консультаций» с европейскими лидерами и представителями государств-членов НАТО, успев сделать несколько резонансных заявлений. По итогам встречи с лидерами Альянса вчера президент Соединенных Штатов, например, сказал о гипотетической возможности вступления туда Украины. Как отметил Байден, «вопрос о том, заслуживает ли Украина право вступить в Альянс, остается открытым», порекомендовав этой стране избавляться от коррупции, а также подчеркнув необходимость «соблюдения критериев для вступления в НАТО».

В Кремле, естественно не проигнорировали подобное заявление и ответили, что «в Москве на данную позицию американского президента обратили внимание в полном объеме».

Впрочем, есть и иные мнения насчет переговоров Байдена с Путиным. Ряд экспертов продолжают упрекать главу Вашингтона в нерешительности. Одним из таких спикеров стал польский политолог, профессор Збигнев Левицкий. По его мнению, позиция США по поводу российского газопровода «Северный поток — 2» вызывает недоумение.

С одной стороны, Вашингтон неоднократно заявлял о том, что является противником строительства «СП-2», и говорил об угрозе энергетической безопасности для Европы. С другой — частично снял санкции в отношении трубопровода и компаний, занимающихся строительством этого объекта.

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При этом особенно обидным для пана Левицкого оказался тот факт, что США не обсудили эту проблему ни с Польшей, ни с Украиной. К слову, это недоумение, а то и обида прослеживаются в последние дни в заявлениях многих польских политиков и экспертов, о чем ФАН писал ранее. Украина в этом смысле пошла еще дальше и вообще потребовала компенсаций у США, если «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию. Но это все, кажется, уже фоновые истории.

Куда интереснее все же то, какова на самом деле позиция Байдена, что в действительности можно ожидать от переговоров двух глав, учитывая противоречивый характер действий и заявлений американского президента, и откуда вообще эти противоречия.

В среде политологов и американистов бытует мнение, что Байден на сегодняшний день — один из самых «несамостоятельных» президентов. А в его окружении есть несколько неформальных фракций, которые принципиально по-разному видят выстраивание отношений между Россией и США. И глава Белого дома буквально мечется от одной группировки к другой.

Одни — это условные «ястребы» из демократического и республиканского лагерей, которые хотят продолжать «войну санкций» любой ценой. Ну и расширять НАТО, невзирая ни на что. Даже если эти санкции будут наносить определенный ущерб уже американской экономике и даже если расширение Альянса будет провоцировать эскалацию военного напряжения между Россией и Западом.

В этом смысле слова Байдена о возможности вступления Украины в Альянс — это как раз уступка этому политическому лобби. К тому же речь идет в данном случае и про очень большие деньги. На сегодняшний день только США за первое полугодие 2021 года выделили около 3,52% своего ВВП на нужды НАТО. В реальных деньгах это — 798 миллиардов 336 миллионов долларов. Кстати, вчера НАТО официально отказалось считать Россию «конструктивным партнером», изменив формулировки в своей официальной стратегической концепции. В общем, в данном случае вполне очевидно нагнетание военного напряжения. Впрочем, обещать — еще не значит жениться, а заявление Байдена по Украине все же было довольно осторожным. То есть «возможность вступить в НАТО у вас есть, но когда-нибудь потом».

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

А с другой стороны — около Байдена сформировалось лобби своеобразных и не менее условных «голубей». Это политики, которые призывают вести очень осторожную санкционную политику и вводить только те ограничительные меры, которые не вредят Штатам. Более того, они настаивают на том, что у Америки и России есть ряд точек соприкосновения и даже возможного компромисса. И в этом смысле частичное снятие санкций с «СП-2» — это уже победа данной фракции, поскольку в ответ от России американская сторона тоже может потребовать неких уступок. Вопрос только в том, пойдет ли Россия на какие-то уступки?

И в этой связи понятными становятся заявления российских политиков об осторожности в ожиданиях от грядущей встречи. Так, глава российского МИД Сергей Лавров на днях заявил:

«Мы заинтересованы в позитивном исходе встречи. Однако, как говорится, танго танцуют вдвоем».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что «не стоит ждать от этих переговоров решения всех накопившихся проблем».

В общем, понятно, что эта встреча в лучшем случае может стать только началом некоего конструктивного процесса, но никак не стратегическим прорывом в отношениях. Тем более что не очень понятно, от имени какой неформальной фракции в своем окружении Байден начнет диалог в рамках переговоров.

Однако нельзя отрицать и того факта, что сами эти переговоры — уже очень значимое событие в двусторонних отношениях, учитывая нарастающее уже несколько лет напряжение между Россией и США. А потому остается только присоединиться к надеждам Сергея Лаврова о том, что все же по итогам встречи какие-то позитивные изменения начнут происходить.