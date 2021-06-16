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Единый норматив по дивидендам госкомпаний установили в России

Экономика
Единый норматив по дивидендам госкомпаний установили в России
pixabay.com  /  IGORN

Москва, 16 июня. Правительство Российской Федерации утвердило единый подход к дивидендной политике государственных компаний.

Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы российского кабмина.

«В России начнет действовать единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями», — рассказали в правительстве.

Нововведение касается решений по выплате дивидендов, которые будут приняты с 1 июля текущего года. Согласно инициативе, госкомпании обязаны направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли, указывает пресс-служба.

Также премьер-министр оценил текущую ситуацию со стоимостью продуктов в РФ. На изменения необходимо оперативно реагировать, передает слова высокопоставленного чиновника ФАН.

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кабмин дивиденды госкомпании
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