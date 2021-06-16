Трассу Казань — Екатеринбург планируют продлить до Краснодара и Омска

Москва, 16 июня. Скоростную трассу Казань — Екатеринбург намерены продлить до Омска и Краснодара. Об этом рассказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Реализацию нового проекта планируют начать в 2023 году. Прежде всего есть необходимость проложить высокоскоростную трассу до Омска. Затем планируется развивать юго-восточную хорду. Она проходит по маршруту через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград. Ее намерены протянуть до Краснодара.

Сейчас на передвижение из Урала на юг уходит очень много времени, отметил в беседе с РИА Новости Петушенко. Строительство трассы должно окончиться к 2024 году. По протяженности она будет примерно 800 километров.

Компания «Автодор» ранее подписала соглашение о проведении скоростной мобильной связи на платных трассах. На дорогах появится связь от МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома».