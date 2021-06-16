Госдума ужесточила уголовную ответственность за сбыт оружия

Москва, 16 июня. Государственная дума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный оборот оружия.

Теперь незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов квалифицируется как тяжкое преступление.

Максимальное наказание за продажу взрывчатых веществ или взрывных устройств теперь составляет 20 лет лишения свободы. Кроме того, Уголовный кодекс дополняется новой статьей о незаконных действиях с крупнокалиберным огнестрельным оружием.

Незадолго до этого госдума одобрила законопроект о повышении возраста на приобретение огнестрельного оружия с 18 до 21 года. Правило не будет распространяться на тех, кто служил в армии или находится на военной службе.