Российские медики за сутки выявили 13 397 новых случаев заражения COVID-19

Москва, 16 июня. Количество новых случаев коронавируса в России за прошлые сутки составило 13 397. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Врачи зарегистрировали новых заболевших в 84 регионах страны. При этом у 14,3% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания.

По данным оперштаба, от коронавируса умерло 396 человек. Еще 10 256 пациентов смогли успешно вылечиться от COVID-19.

Накануне в России зафиксировали 14 185 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за период пандемии болезнь подтвердили у более 5,2 млн граждан.