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Рябков: Россия приложила максимум усилий при подготовке саммита Путина и Байдена

  /   Обновлено: 16 июня 2021 12:19
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Политика
Рябков: Россия приложила максимум усилий при подготовке саммита Путина и Байдена
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 16 июня. Россия сделала все для позитивного курса и результативности женевского саммита, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Москве во время подготовки приложили максимум усилий, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена приостановила ухудшение отношений между сторонами, отметил дипломат. Он дал комментарий РИА Новости.

«Я уверен, что лидеры будут иметь возможность в полном объеме обменяться оценками и, надеюсь, найти решения по ключевым для наших стран и международного сообщества вопросам, особенно в сфере безопасности», — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД поделился ощущениями перед переговорами двух государственных лидеров. По словам дипломата, Россия не испытывает завышенных ожиданий от саммита.

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путин рябков байден саммит
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