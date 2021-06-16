Рябков: Россия приложила максимум усилий при подготовке саммита Путина и Байдена

Москва, 16 июня. Россия сделала все для позитивного курса и результативности женевского саммита, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Москве во время подготовки приложили максимум усилий, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена приостановила ухудшение отношений между сторонами, отметил дипломат. Он дал комментарий РИА Новости.

«Я уверен, что лидеры будут иметь возможность в полном объеме обменяться оценками и, надеюсь, найти решения по ключевым для наших стран и международного сообщества вопросам, особенно в сфере безопасности», — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД поделился ощущениями перед переговорами двух государственных лидеров. По словам дипломата, Россия не испытывает завышенных ожиданий от саммита.