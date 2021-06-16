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Священник на Урале стал бариста и открыл кофейню при храме

Общество
Священник на Урале стал бариста и открыл кофейню при храме

Коричневый фартук поверх рясы надевает настоятель храма Покрова Божией Матери в городе Заречном Вячеслав Инюшкин, когда выходит в смену бариста. Новую профессию он освоил недавно, а кофейню открыл при храме. Таким образом священник решил стать ближе к молодежи, развеять их предубеждения и привлечь к церкви.

«Именно у молодежи, молодого поколения больше всего присутствует ложных представлений, стереотипов, которые создают барьеры для того, чтобы молодой человек зашел в храм, задал какие-то вопросы, которые его интересуют, или развеять какие-то сомнения, которые присутствуют в его жизни. И, вот, эти барьеры мешают это сделать, подойти к священнику, который какой-то недосягаемый, пребывает где-то в облачении, ореол у него такой в клубах кадильного дыма и так далее», — рассказывает Вячеслав Инюшкин.

Обстановка в зале ничем не отличается от обычных кафе, только над дверью в кухню висят иконы. В меню есть разные виды напитков. 36-летний Вячеслав Инюшкин прошел специальные курсы, изучил рецепты приготовления блюд, напитков и даже придумал свой, необычный и уникальный. Напиток, приготовленный по собственному рецепту, он назвал «Солнечный кофе».

«Вот, к примеру, из такого: апельсиновый бамбл, холодный кофе — попробовали его взбить и сделать горячим. И очень удачно получилось, мы взяли это на вооружение, просто он нам очень понравился. Такое редко, где встречается. Мы еще сделали к нему такое красивое название «Солнечный кофе» и приправляем его щепоткой радости и любви, и он действительно такой становится солнечный, позитивный, и люди улыбаются», — добавляет священнослужитель.

Идею такого необычного проекта священник позаимствовал на молодежных форумах. Посетители новый формат общения с представителем церкви оценили.

«Очень хорошая затея для привлечения молодых людей. Хочется сюда приехать, хочется зайти в церковь», — рассказала посетительница кофейни.

Вячеслав Инюшкин надеется, что душевные разговоры о вечном за чашкой горячего кофе для многих откроют дорогу в церковь.

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