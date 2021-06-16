Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 13:24
13:20
Общество
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
13:17
Экономика
Российская нефтянка вышла победителем из мирового энергетического кризиса
13:17
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, почему Пугачева и Киркоров доверили ей объявить об их разводе
13:17
Происшествия
ФАН выяснил причину вынужденной посадки самолета рейса Тюмень — Петербург
13:17
Шоу-бизнес
Прилепин сравнил карьеру Бузовой во МХАТе с успехами Саши Грей в кино
13:17
Происшествия
Обвиняемую в изнасиловании школьницы на Алтае отпустили из СИЗО
13:16
Политика
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
13:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух женщин в Новой Москве был влюблен в одну из них
13:12
Политика
Песков заявил, что переговоры Путина и Байдена будут не из простых
13:09
Общество
Мордовия ликвидирует свалки на федеральные 115 млн рублей
Все новости

СК выясняет обстоятельства смерти пятилетнего мальчика под Волгоградом

Происшествия
СК выясняет обстоятельства смерти пятилетнего мальчика под Волгоградом
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю

Волгоград, 16 июня. Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту смерти пятилетнего мальчика из-за травм, полученных неделей ранее.

Утром 14 июня в центральную больницу Новоаннинского района был госпитализирован ребенок с черепно-мозговой травмой. Вечером того же дня мальчик скончался. По словам мачехи погибшего, травмы были получены неделей ранее, когда во время игры мальчик упал с дерева. Ребенок почувствовал недомогание только в понедельник, после чего супруги сразу обратились к врачу.

В ходе проведения комплекса следственных действий, по данным допроса родственников и соседей, было установлено, что травму ребенок мог получить от физического воздействия со стороны иных лиц. В семье воспитывают еще четверых несовершеннолетних детей, двое из которых — от первого брака супруга. На учете в органах семья погибшего не состояла.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также травмирования ребенка», – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Помимо этого, вечером 15 июня был найден мертвым со следами удушения и отец погибшего мальчика. Эту информацию представители СУ СК РФ по Волгоградской области на официальном сайте пока не подтвердили.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК выясняет обстоятельства смерти пятилетнего мальчика под Волгоградом
ребенок смерть ск
Комментировать
Эксклюзив
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 66430 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 61028 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 60882 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 60532 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 51280 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru