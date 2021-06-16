СК выясняет обстоятельства смерти пятилетнего мальчика под Волгоградом

Волгоград, 16 июня. Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту смерти пятилетнего мальчика из-за травм, полученных неделей ранее.

Утром 14 июня в центральную больницу Новоаннинского района был госпитализирован ребенок с черепно-мозговой травмой. Вечером того же дня мальчик скончался. По словам мачехи погибшего, травмы были получены неделей ранее, когда во время игры мальчик упал с дерева. Ребенок почувствовал недомогание только в понедельник, после чего супруги сразу обратились к врачу.

В ходе проведения комплекса следственных действий, по данным допроса родственников и соседей, было установлено, что травму ребенок мог получить от физического воздействия со стороны иных лиц. В семье воспитывают еще четверых несовершеннолетних детей, двое из которых — от первого брака супруга. На учете в органах семья погибшего не состояла.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также травмирования ребенка», – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Помимо этого, вечером 15 июня был найден мертвым со следами удушения и отец погибшего мальчика. Эту информацию представители СУ СК РФ по Волгоградской области на официальном сайте пока не подтвердили.