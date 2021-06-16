Байден привез в Женеву план «тотальной войны» с Россией под флагом нью-атлантизма

Новая Атлантическая хартия, принятая Байденом и Джонсоном накануне саммита в Женеве, навязывает планете новый мировой порядок.

В преддверии женевской встречи Владимира Путина с Джозефом Байденом — или с более высокопоставленными акторами коллективного Запада, которые привели «Сонного Джо» к статусу действующего хозяина Белого дома — любопытно наблюдать за подготовкой наших партнеров к этому событию. Данная подготовка проходила, можно сказать, в три этапа большого европейского турне 46-го президента США.

Global Look Press / Parsons/EUC

Этап первый — островной

За период 9–13 июня, который Байден провел на Туманном Альбионе, он выступил перед американскими военнослужащими на авиабазе Милденхолл, провел переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, поприсутствовал на трехдневном саммите «Большой семерки» с участием приглашенных лидеров ООН, ЕС, ВОЗ, Австралии, Индии и Южной Кореи, а также побывал в Виндзорском замке, где его с супругой Джилл приняла королева Елизавета II, отмечавшая свое 95-летие.

Официальных документов налицо два: Новая Атлантическая хартия (New Atlantic Charter, NACh), подписанная Байденом и Джонсоном 10 июня, а также коммюнике саммита G7, обнародованное 13 июня.

Первый из них, как отметили все комментаторы, прямо апеллирует к событию почти 80-летней давности, к Атлантической хартии, подписанной Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем 14 августа 1941 года, и, по идее, должен претендовать на сопоставимое с ней историческое значение.

Та Атлантическая хартия, направленная против «нацистской тирании», была провозглашена в разгар Второй мировой войны, более того — на вершине военно-политических успехов Третьего рейха, а заявленные в ней принципы стали основой послевоенного мира, включая создание ООН. Впрочем, основой «атлантической солидарности», НАТО и холодной войны — тоже. Зачем же сегодня США и Великобритании понадобился «нью-атлантизм»? Неужели для них на пороге, или уже началась новая мировая война?

Ответ на этот вопрос можно найти в преамбуле New Atlantic Charter:

«Тесно сотрудничать со всеми партнерами, разделяющими наши демократические ценности, и противодействовать усилиям тех, кто стремится подорвать наши союзы и институты».

То есть принцип известный и понятный: «Кто не с нами, тот против нас…»

Для непонятливых Байден с Джонсоном повторили еще раз:

«Мы полны решимости защищать принципы, ценности и институты демократии и открытого общества, которые определяют нашу собственную национальную силу и наши союзы».

И дальше:

«Мы должны обеспечить…» (в оригинале — «We must ensure…»).

А кому должны? Сами себе? Кому-то еще? Адресат заявленного действия не указан, и это уже интересно. Рузвельт и Черчилль 80 лет назад подобными конструкциями не пользовались — видимо, потому что были более свободны в своих действиях.

twitter.com / @RoyalFamily

Точно так же, в отличие от первой Атлантической хартии, не названы и враги «нью-атлантизма» — «догадайся, мол, сама…» И это, опять же, не случайно: ни в Лондоне, ни в Вашингтоне еще не знают, куда кривая вывезет. Может быть, весь мир, включая Россию и Китай, склонится перед волей англосаксов. Может быть, удастся в союзе с Россией «раздербанить» Китай или в союзе с Китаем «раздербанить» Россию. А может быть, придется воевать на два фронта: против России и Китая одновременно.

Отсюда и декларация «за все хорошее против всего плохого». А хорошее — это, конечно, «международный порядок, основанный на правилах». Правилах «нью-атлантизма», которые устанавливает американо-британский альянс и которые, собственно, изложены в восьми пунктах Новой Атлантической хартии.

Видимо, предполагалось, что на открывающемся саммите G7 эти пункты будут одобрены, и Хартия станет официальной программой действий «Большой семерки». Но в объемном 25-страничном коммюнике, провозгласившем почти олимпийские принципы будущего мира: «Cleaner! Greener! Freer! Fairer! Safer!» («Чище! Зеленее! Свободнее! Справедливее! Безопаснее!»), — пункты New Atlantic Charter включены и в иной приоритетной последовательности, и в иной редакции, и без ссылок на этот двусторонний документ.

То есть даже ближайшие союзники США и Великобритании по «Группе Семи», во всяком случае некоторые из них, не стали впрямую записываться в солдаты «нью-атлантизма», сохраняя от него хотя бы некоторую дистанцию. Оно и понятно — шок от Дональда Трампа и «Брекзита» еще не прошел. Отсюда и явный сигнал от G7 в адрес G20: решайте дальше сами, подходит наша программа или нет.

То есть сигнал о единстве Запада, якобы заложенный в коммюнике G7, — это ложный сигнал. Точно так же ложен сразу появившийся в глобальных масс-медиа тезис о том, что страны «Большой семерки» — это «семь богатых демократий», готовых потратить 40 трлн долларов на развитие «остального мира», включая поставку оному 2,3 млрд доз антикоронавирусных вакцин.

Даже оставляя в стороне вопрос о демократии (например, применительно к президентским выборам 2020 года в США), можно поставить вопрос о «богатстве». Если эти страны сегодня и богаты чем-то, то прежде всего — своими долгами.

Так, федеральный долг США составляет 28,4 трлн долл., 128% к их ВВП; долг Японии — 12 трлн долл., 266% к ВВП; долг Германии — 2,63 трлн долл., 69,8% к ВВП; долг Великобритании — 2,17 трлн фунтов стерлингов, 100,2% к ВВП; долг Франции — 3,2 трлн долл., 116% к ВВП; долг Италии — 3,2 трлн долл., 156% к ВВП; долг Канады — 0,6 трлн долл., 118% к ВВП.

Отсюда вытекают естественные и неизбежные вопросы. Первый из них: откуда дровишки, то есть деньжата? Опять за счет эмиссии центробанков «Семерки»? И второй: а не задумана ли грандиозная программа G7 как один из инструментов для размывания этих гигантских долгов, их списания и перекладывания на якобы бедные страны «третьего мира»? Конечно, деньги — лучшая антишоковая терапия, но если дело с ними не выгорит, то от Америки и примкнувшей к ней Англии (или наоборот?) нынешние союзники по коллективному Западу побегут, словно от чумы.

«Доверьтесь нашим обещаниям», — практически открыто говорится в коммюнике G7 — организации, члены которой явно не верят ни друг другу (достаточно вспомнить пикировку Эммануэля Макрона с Джонсоном по «колбасной проблеме» и Северной Ирландии), ни даже самим себе.

Не случайно Китай, против которого (деньги же!) было направлено большинство стрел «Семерки», ответил Америке и ее союзникам в том духе, что хватит выдавать черное за белое и вмешиваться во внутренние дела суверенных стран. С российской стороны реакции на заявления G7 о необходимости «прекратить дестабилизирующее и злонамеренное поведение, агрессию против соседних стран, применять химическое оружие и нарушать права человека» пока предсказуемо не последовало.

Global Look Press / Zhang Cheng

Этап второй — континентальный

Рабочие дни 14–15 июня Байден провел в Брюсселе. Основным событием стал, несомненно, саммит НАТО, на котором за 2,5 часа были оформлены те договоренности, которые, видимо, предыдущие три дня согласовывались в Лондоне лидерами «Большой семерки».

Основные моменты:

— НАТО из региональной военно-политической организации (Североатлантический альянс) должна превратиться в глобальную, чтобы противостоять угрозам по всему Земному шару, включая окрестности Китая;

— соответственно, в 2022 году, на следующем саммите НАТО в Испании, должна быть принята новая стратегическая концепция этого блока (который, как уже заявлено, вместо Йенса Столтенберга может возглавить бывшая премьер-министр Великобритании Тереза «хайли-лайкли» Мэй, которая отличилась в раскрутке «дела Скрипалей»);

— в рамках этой концепции врагами НАТО названы Россия и КНР;

— в рамках этой концепции к Альянсу могут примкнуть не только Япония с Южной Кореей или Австралией, но и Украина, а также другие государства постсоветского пространства: Азербайджан, Белоруссия, Грузия и Молдавия;

— внутриполитические и территориальные проблемы Украины не будут препятствием для предоставления ей плана действий по членству в НАТО, а «коррупция» — будет;

— киберпространство включается в перечень сфер военных действий, враждебные шаги в нем могут стать причиной полномасштабного конвенционального конфликта;

— НАТО отказывается от размещения на территории Европы ядерных ракет наземного базирования.

Последний из этих пунктов можно считать частью американской платы евросоюзникам за пункты предыдущие. «Старушка Европа» явно не хочет быть мишенью ответного или превентивного ракетно-ядерного удара России, что было бы гарантировано в противном случае. Но проблема здесь в том, что уже созданные наземные системы ПРО в Европе технически могут быть оснащены ракетами с ядерными боеголовками за считанные часы, а признавать это США и НАТО будут отказываться до последнего.

ТАСС / Olivier Matthys / POOL

Отдельным пунктом саммита НАТО стала встреча Джо Байдена с Реджепом Эрдоганом. Настоящий скандал вызвала публикация рядом западных масс-медиа фото, снятое так, что президент Турции как будто целует руку своему американскому коллеге. В Анкаре поспешили разъяснить, что на деле зафиксировано «приветствие кулаками», и это действительно так. Но Турция сейчас активно налаживает отношения с США и, похоже, получила от них карт-бланш на действия в Центральной Азии и Закавказье.

Во всяком случае, турецким войскам американцы предоставили мощный плацдарм (включая охрану аэропорта Кабула) в Афганистане, откуда выводятся контингенты других стран НАТО, а из Брюсселя Эрдоган прямиком полетел в Баку, и оттуда — в Нагорный Карабах, в Шушу, где подписал с Ильхамом Алиевым декларацию о союзнических отношениях между Турцией и Азербайджаном.

Как далеко заведут официальную Анкару ее нынешние пантуранские и паносманские амбиции, которые плохо воспринимаются в Москве и Тегеране, можно только догадываться. Во всяком случае, социально-экономическая ситуация в Турции плохо сочетается с агрессивной внешней политикой Эрдогана. Выпадающие доходы от туристического бизнеса, растущий дефицит внешней торговли, нулевые чистые резервы Банка Турции не позволяют финансировать операции в Ливии, Сирии, вокруг острова Кипр, в Закавказье и в Центральной Азии.

О том, кто спонсирует турецкое руководство, можно только догадываться, но чаще всего в этом качестве называют Великобританию, которая использует Турцию Эрдогана как свою «прокси-силу» на Большом Ближнем Востоке от Марокко до Пакистана.

Кроме того, во время состоявшейся 15 июня специальной встречи Байдена с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, как сообщается, было заключено «пятилетнее перемирие» по торговым спорам между США и ЕС на сумму 11,5 млрд долл., включая «дело Airbus/Boeing».

Суммируя, можно сказать, что Америка сейчас купила полную лояльность и поддержку Евросоюза «за мелкий прайс». Но на какое время — сказать невозможно. В любом случае в Женеву на переговоры с Путиным Байден прибыл с этим приобретением в кармане.

Global Look Press / Pignatelli/EUC

Этап третий — альпийский

Разумеется, здесь главная роль отведена самим российско-американским переговорам на высшем уровне, которые должны начаться 16 июня в 14:00 по Московскому времени. Но Швейцария готовится к этому по-своему и весьма активно — тем более что Путин после Байдена планирует отдельно встретиться и с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

К этой встрече явно была приурочена информация о состоявшемся в Швейцарии еще 21 марта (буквально через несколько дней после того, как Джо Байден назвал Владимира Путина «убийцей») аресте гражданина РФ Владислава Клюшина. Арест состоялся по запросу управления внешних связей Министерства юстиции США, и теперь обвиняемый в «инсайдерской торговле» Клюшин должен быть экстрадирован в Соединенные Штаты.

Видимо, в Вашингтоне и Берне считают это инструментом давления на российского президента. Во всяком случае, инциденты такого уровня, как правило, решаются в непубличном порядке, что и происходило в течение предыдущих трех месяцев. Теперь же статус «дела Клюшина» изменен, что сопряжено со множеством дополнительных и асимметричных рисков, и это указывает на то, что коллективный Запад в отношениях с Россией не просто повышает ставки, но готов идти ва-банк.

Кстати, о том же свидетельствует и интервью, которое взял у Путина журналист американского телеканала NBC англичанин Кир Симмонс, который открыто пытался шантажировать своего собеседника активизацией «мусульманского фактора» внутри России и «в бывшем Советском Союзе». И эту активизацию можно наблюдать уже невооруженным глазом (например, реакцию азербайджанской диаспоры на «дело Абдуллаева» в Новосибирске). Еще одним направлением шантажа стала тема трансфера президентской власти «после Путина».

И то, и другое полностью соответствует приоритетам уже объявленной западными спецслужбами с подачи Великобритании «тотальной войны» против России и заставляет с повышенным вниманием относиться ко всем сигналам, связанным с этими секторами национальной безопасности нашей страны.