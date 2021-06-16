В России запретили демонстрацию изображений нацистских военных преступников

Москва, 16 июня. Запрещающий показ изображений нацистских военных преступников законопроект приняли в среду в Госдуме России.

Теперь под запретом оказалось также ношение изображений Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Как следует из текста закона, записи их выступлений и изображения относятся к экстремистским материалам. Как пояснили в парламенте, речь идет о главах организаций, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Законопроект, прямо запрещающий демонстрацию изображений нацистских военных преступников, приняли в Госдуме в первом чтении. Как сообщалось ранее, автором инициативы выступила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.