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В России запретили демонстрацию изображений нацистских военных преступников

  /   Обновлено: 16 июня 2021 12:32
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Политика
В России запретили демонстрацию изображений нацистских военных преступников
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 16 июня. Запрещающий показ изображений нацистских военных преступников законопроект приняли в среду в Госдуме России.

Теперь под запретом оказалось также ношение изображений Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Как следует из текста закона, записи их выступлений и изображения относятся к экстремистским материалам. Как пояснили в парламенте, речь идет о главах организаций, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Законопроект, прямо запрещающий демонстрацию изображений нацистских военных преступников, приняли в Госдуме в первом чтении. Как сообщалось ранее, автором инициативы выступила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

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