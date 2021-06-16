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«Посмотреть в глаза»: Онищенко сделал прогноз по встрече Путина с Байденом

Политика
«Посмотреть в глаза»: Онищенко сделал прогноз по встрече Путина с Байденом
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко сделал прогноз относительно своих, как политика, ожиданий от предстоящего саммита Россия — США, который пройдет в среду, 16 июня. Онищенко напомнил, что президент России Владимир Путин второй раз очно встречается с президентом США Джо Байденом. Впервые они встретились в 2011 году в Москве: Путин — в ранге премьер-министра, Байден — в должности вице-президента.

В комментарии ФАН Геннадий Онищенко рассказал, чего стоит ждать от первой встречи лидеров России и США в ранге руководителей двух великих держав.

«По всем законам дипломатии, а российская дипломатия на сегодня остается единственной верной традициям, не стоит ждать от нынешнего российско-американского саммита какого-то формализованного результата с решениями в виде подписания некого совместного документа. На это никто не рассчитывает, да это и не планировалось. Такие документы готовятся гораздо дольше», — отметил Онищенко.

Однако, по мнению российского политика, результат личной встречи Путина с Байденом может стать своего рода прорывом даже без подписания какого-то соглашения.

«Главное, что весь мир ждет от этой встречи, не регулируется ни протоколами, ни соглашениями, ни даже международными обязательствами. Главное в данном случае — это личный контакт, благодаря которому между лидерами двух великих держав может появиться взаимное доверие. Вы знаете, в российско-американских отношениях такой личный контакт, возможность двух лидеров посмотреть друг другу в глаза всегда играли не последнюю роль», — отметил собеседник ФАН.

Это именно то, на что стоит надеяться и на этот раз, подчеркнул Онищенко.

«Если такой контакт случится — это дорогого стоит, — подчеркнул он. — На самом деле нам с американцами пора уже выбираться из нынешней неопределенности. Нельзя назвать нормальной ситуацию, когда две великие ядерные сверхдержавы фактически не поддерживают между собой официальных контактов», — отметил парламентарий.

«Посмотреть в глаза»: Онищенко сделал прогноз по встрече Путина с Байденом
Федеральное агентство новостей  / 

Онищенко напомнил, что в настоящее время даже послы США и России отозваны, что само по себе является беспрецедентным и довольно тревожным обстоятельством.

«Из этой ненормальной ситуации можно и нужно выходить. Это возможно, только если два лидера встретятся и поговорят, оставив эмоции, преодолев взаимные антипатии, и вместе попытаются найти решение. Подобная встреча может стать отправной точкой для осязаемых практических решений, направленных на нормализацию отношений между нашими странами», — считает Онищенко.

То, что такая встреча стала, в принципе, возможной, — уже само по себе хороший знак, считает депутат Госдумы.

«Это «зарубка» не в плоскости дипломатии, а в плоскости личных отношений двух государственных деятелей, которые представляют две великие нации. Так что, еще раз повторю: думаю, это будет не дипломатическая встреча, а человеческий контакт между двумя лидерами, которые прежде всего пекутся о своих государствах, и именно поэтому стремятся к нормализации отношений ради мира на планете. Надеюсь, это знак осознания, что друг с другом нужно говорить человеческим языком, чтобы найти выход из затянувшегося кризиса между нашими странами», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Напомним, саммит Россия — США начнется в 14:35 по московскому времени в Женеве и продлится до вечера. Подробнее о расписании саммита, о повестке и о составе российской делегации читайте в материале ФАН.

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Все новости / Политика / «Посмотреть в глаза»: Онищенко сделал прогноз по встрече Путина с Байденом
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