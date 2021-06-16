Поворотный момент: как мигранты стали средством борьбы в конфликте Марокко с Испанией

Диалог между Марокко и ЕС достиг нового поворотного момента, поскольку Европарламент проголосовал по резолюции, обвиняющей королевство в использовании несовершеннолетних для политического давления на Испанию. Депутаты ЕП подчеркнули, что недавние массовые переходы границы из Марокко в анклав Сеута подвергли жизнь детей опасности.

«С 17 мая 2021 года произошел беспрецедентный всплеск переправ на испанскую территорию. Около 9 тысяч человек вошли, купаются или идут в автономный город Сеута после того, как марокканская полиция временно ослабила пограничный контроль, открыла ворота и не приняла никаких мер для того, чтобы остановить незаконный въезд», — говорится в пресс-релизе Европарламента.

Документ об использовании королевством несовершеннолетних в качестве инструмента политического давления одобрили 397 депутатов ЕП, причем 85 проголосовали против него, а 196 — воздержались.

Согласно резолюции, спровоцированная Марокко дипломатическая напряженность с Испанией связана не с миграцией, а с приветствием генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагима Гали в Мадриде, который борется за независимость Западной Сахары от Рабата и призывает провести референдум о самоопределении спорной территории.

Испания в конце апреля разрешила Ибрагиму Гали въехать в страну на лечение. Причем МИД европейского государства отметил, что случившееся «не препятствует прекрасным отношениям» между Мадридом и Рабатом. В королевстве посчитали иначе, добавив, что Испания предпочла «координацию с противниками Марокко».

«Ибрагим Гали — насильник, на котором отпечаток рабства, пыток, военных преступлений, вербовки детей, геноцида. Испания знает все это, как никто другой. Готова ли она пожертвовать своими отношениями с Марокко ради данного человека?», — заявлял министр иностранных дел североафриканского королевства Насер Бурита.

Королевский отказ

МИД Марокко не принял решение, указав, что «вовлечение Европарламента в этот кризис контрпродуктивно, поскольку не способствует ликвидации проблемы, но укладывается в логику недальновидных политических торгов».

По версии внешнеполитического ведомства, действия ЕП отвлекают от урегулирования глубоко укоренившихся причин конфликта. Между тем Европа не может поставить под сомнение качество партнерства между ЕС и королевством во всех областях, включая миграцию. Только с 2017 года сотрудничество позволило пресечь около 14 тыс. попыток нелегального перемещения, ликвидировать 5000 сетей торговли людьми и спасти более 80 тысяч мигрантов на море.

«Марокко не нуждается в гарантиях при управлении миграцией. Поза учителя и ученика больше не работает. Патернализм — тупик. Поведение вызывает не наказание или вознаграждение, а убеждение в общей ответственности», — подчеркнули в МИД королевства.

قرار البرلمان الأوروبي لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا https://t.co/IstY63is4x — Portail maroc.ma (@PortailMarocMa) June 11, 2021

Палата представителей Марокко, в свою очередь, осудила действия Европарламента, назвав их «маневром для отвлечения внимания от политического кризиса между Рабатом и Мадридом».

Реакция третьих сторон

Масштабы арабской и африканской поддержки, полученные королевством после решения Европейского парламента, достигли призыва провести чрезвычайную сессию в знак солидарности с Марокко.

Так, арабский парламент осудил европейский за критику и необоснованные обвинения в адрес политики королевства в вопросе нелегальной миграции. Действия ЕП не только усугубляют существующую напряженность, но и подпитывают неприемлемый авторитарный подход.

Кроме того, законодательный орган Лиги арабских государств согласился «провести 26 июня в Каире специальное экстренное заседание для обсуждения недавнего решения Европарламента по Марокко, которое включало необоснованные и ложные обвинения в адрес миграционной политики королевства».

«Настойчивое стремление Европейского парламента продвигаться вперед с провокационными позициями по арабским вопросам и принятие резолюции, отвергнутой в полном объеме и подробно, теперь требует серьезной арабской паузы, следовательно, выделения сессии для обсуждения этого вопроса во всех его аспектах», — подчеркнул председатель Адель ибн Абдель Рахман аль-Асуми.

Совет сотрудничества стран Персидского залива удивило «содержащее необоснованные и критические замечания в адрес Марокко по вопросу миграции» решение ЕП, поскольку кризис между Рабатом и Мадридом можно урегулировать дипломатическими средствами или путем прямых двусторонних переговоров.

Однако профессор международных отношений Саид Сиддики из королевского университета Сиди Мохаммеда бен Абдаллы отметил, что политика Европарламента не обостряет ситуацию, а соответствует недавним заявлениям некоторых испанских чиновников, желающих сдержать кризис.

«Европейцы были шокированы и не ожидали, что Марокко отреагирует и воспользуется одной из своих сильнейших карт, которая приостанавливает механизм сотрудничества в области борьбы с подпольной миграцией», — сказал он.

Этими действиями Европарламент попытался хоть как-то сбалансировать ситуацию, продолжил профессор. С одной стороны, ЕП отверг меры, принятые Марокко, но с другой — сохранил диалог с королевством как с ключевым партнером.