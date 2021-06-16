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Ростовская область запустит свой спутник

Общество
Ростовская область запустит свой спутник
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Ростов-на-Дону, 16 июня. В ближайшее время в Ростовской области появится комплекс для запуска малых ракет на суборбитальные высоты.

Об этом сообщил на недавней пресс-конференции советник губернатора региона Антон Алексеев. По его словам, пусковой комплекс будет создан на условиях частного партнерства, а его размер будет в разы меньше известного Байконура или Восточного.

Алексеев отмечает, что в данный момент решаются все вопросы по организации запуска разработок АО «Успешные ракеты» и центра комических технологий «Арктурус» с региональным правительством.

«Когда вопросы будут решены, строительство космодрома уже обретет более четкие черты», — сказал советник губернатора.

В рамках проекта по освоению космоса регионами заработают и курсы обучения руководителей. Директор регионального оператора АНО «Фирон» Инна Шенгоф говорит, что вместе с центром «Арктурус» их компания в Ростовской области реализует абсолютно новый образовательный проект по направлению «Космические и цифровые технологии». Курс называется «Space Chief Officer». Такого в России раньше не было. Тем более после обучения все слушатели получат удостоверение государственного образца и смогут погрузиться в освоение современных технологий.

Образовательный космический проект на Дону будет запущен уже в сентябре этого года, а в ноябре на орбиту Земли с космодрома Восточный выведут первый спутник Ростовской области.

Как пояснил советник губернатора РО Антон Алексеев, это стало возможным благодаря участию области в федеральной программе от Фонда содействия инновациям под названием — «Дежурный по планете».

Ранее ФАН рассказывал, как российские космонавты совершили семичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции. Олег Новицкий и Петр Дубров открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС и выбрались на внешнюю поверхность.

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Все новости / Общество / Ростовская область запустит свой спутник
космос спутник ростовская область развитие космической отрасли
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