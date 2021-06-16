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Экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл намерен построить в Дагестане люксовый отель

Общество
Экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл намерен построить в Дагестане люксовый отель
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Махачкала, 16 июня. Бывший возлюбленный топ-модели Наоми Кэмпбелл, совладелец компании «Капитал Групп» Владислав Доронин планирует построить в Дагестане отель класса люкс сети Aman Resorts. Об этом ФАН сообщили в секретариате госсекретаря республики Хизри Абакарова.

Российский предприниматель посетил город Дербент, где осмотрел территорию, на которой будет располагаться фешенебельный объект. Вместе с Дорониным на площадке побывали Абакаров и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

«Вместе с владельцем сети люксовых отелей Aman Владиславом Дорониным они наметили территорию, где планируется построить новую гостиницу. Это будет высококлассный отель, который сможет принимать гостей на высшем мировом уровне», — заявили в секретариате.

Там добавили, что в сеть международных курортов Aman Resorts входит более 30 отелей в 20 странах мира. Доронин контролирует холдинговую компанию Aman Group, владеющую сетью.

Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл состояли в отношениях с 2008 года. Они неоднократно сообщали о предстоящей свадьбе, однако она так и не состоялась. Позднее бизнесмен построил неподалеку от Москвы для своей возлюбленной особняк в форме космического корабля. Здание было спроектировано известным британским архитектором Захой Хадид. Доронин и Кэмпбелл расстались в 2012 году.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана намерены открыть не менее десяти глэмпинг-отелей. Кроме того, более чем в два раза планируется увеличить господдержку, оказываемую на организацию гостевых домов в горной местности республики.

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россия дагестан дербент доронин наоми кэмпбелл
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