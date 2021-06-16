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Мишустин рассказал о ситуации со стоимостью продуктов в России

Экономика
Мишустин рассказал о ситуации со стоимостью продуктов в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 июня. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поднял вопрос стоимости продовольственных товаров в стране.

Ситуация с ценами на продукты на данный момент непростая, подчеркнул высокопоставленный чиновник. Реагировать на происходящие на рынке изменения необходимо оперативно, уверен глава кабмина.

Политики и эксперты оценят проблему инфляции в России в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Прямой эфир пройдет 16 июня в 13:30 по Москве.

Ранее премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому правительство дополнительно профинансирует программу детского кешбэка. Льготы касаются поездок в летние лагеря, сообщает ФАН.

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кабмин цены продукты мишустин
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