ГД приняла законопроект об уголовном наказании за организацию нежелательных НПО

Москва, 16 июня. Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за организацию деятельности нежелательных НПО.

Речь идет о наказании не только за организацию работы международных неправительственных организаций, но и за участие в подобных структурах и сбор средств для них. Последняя редакция статьи 284.1 УК РФ предусматривает единую ответственность за руководство и участие в подобных НПО. Однако после изменений данная статья будет включать в себя три состава уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, Госдума ввела штрафы за публикацию в средствах массовой информации материалов с упоминанием террористических группировок без соответствующих маркировок. Максимальная санкция для юридических лиц составит до 50 тыс. рублей.