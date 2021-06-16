Приморский мед хотят продавать в Японии

Владивосток, 16 июня. Пчеловоды Приморского края собираются продавать мед в Японии. Если получится наладить поставки, производители готовы увеличить производство.

Ежегодно пчеловоды Приморья добывают примерно 6 тонн меда. Однако они могут пойти на повышение этого показателя в условиях налаживания поставок в Японию. Объемы добычи могут достигнуть 12 – 15 тысяч тонн в год, пишет ИА PrimaMedia.

«В настоящее время приморский мед экспортируется в Китай, Южную Корею, Тайвань и в российские регионы», — говорится в статье.

Сегодня в крае насчитывают более 70 тысяч пчелосемей. На обеспечение жителей Приморья уходит примерно 2,5 тысячи тонн, остальное приходится на экспорт. Отмечается, что пчеловодов активно поддерживают власти региона.

При этом в Башкортостане отмечают массовую гибель пчел. По информации местного Россельхознадзора, пострадало около трех тысяч пчелиных семей.