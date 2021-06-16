Решетова рассказала, как на нее повлияла работа на шоу «Ты — топ-модель»

Москва, 16 июня. Телеведущая Анастасия Решетова в откроенном интервью рассказала о проекте телеканала ТНТ «Ты — топ-модель» и определила новые каноны красоты.

Последний яркий проект бывшей возлюбленной рэпера Тимати завершился совсем недавно, прогремев на всю страну. С помощью передачи модель смогла раскрыться и изучить свои возможности. По словам Решетовой, для нее работа на ТНТ стала первым опытом в роли ведущей.

«Для меня это был первый опыт работы ведущей, что само по себе уже является изменением. Он позволил мне посмотреть на свои возможности под новым углом. Мне интересно развиваться в этом направлении, ведь есть, чему учиться и куда расти», — рассказала телезвезда в интервью PeopleTalk.

Благодаря программе Решетова смогла в очередной раз убедиться, что в современном мире происходит огромное количество процессов, которые влияют на восприятие красоты. В настоящее время в первую очередь всем нужны харизма, характер и сильный дух.

По мнению Решетовой, модельный бизнес меняется крайне медленно и пока до сих пор требуются девушки со стандартными характеристиками, но при этом все больше уделяется внимание ярким личностям. Бывшая девушка Тимати рассказала, что все еще не покинула подиум, но для нее теперь работа моделью является лишь подспорьем, а не основным видом деятельности.

Последнее время Решетова активно развивается в музыкальном направлении. Недавно на своей странице в Instagram она опубликовала анонс нового хита «Без него», который посвящен тяжелому расставанию с популярным артистом.