На ковер к США: после встречи президентов Украина получит инструкции, как себя вести

Ситуация с посадкой самолета Ryanair в Минске и в целом белорусский вопрос станут одним из главных вопросов на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в комментарии ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Первая личная встреча

Встреча Путина и Байдена начнется в среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла-Гранж в 13:35 по местному времени (14:35 по Москве).

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента Соединенных Штатов.

Белорусский вопрос

Как отметил Андрей Сыч, будет ошибочно воспринимать встречу лидеров сверхдержав, которые находятся в конфронтации, как потепление отношений. Однако можно с уверенностью утверждать, что в итоге встреча закончится подписанием важных двухсторонних соглашений.

«Зачастую такие документы готовятся значительно раньше, чем становится известна дата встречи глав государств. Касаться они могут вопросов двухстороннего сотрудничества в Арктике, контроля климатических изменений, противодействия терроризму и борьбы с наркотрафиком», — пояснил Андрей Сыч.

Global Look Press / CNP/AdMedia

Что касается самих переговоров, то, по мнению эксперта, совершенно очевидно будут обсуждаться искусственные точки напряженности, которые так старательно готовили к этой встрече. Речь, конечно, о ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске и в целом о белорусском вопросе.

На ковер к США

«Сюда же традиционно добавляется Украина, в которой также подогревали ситуацию. Накануне украинские диверсанты убили пятерых ополченцев ДНР. Важно отметить, что правящие круги Украины сами пытались подбросить темы в повестку обсуждения Путина и Байдена. В информационном пространстве активно педалировали тему «Северного потока — 2» и вступления в НАТО», — добавил Андрей Сыч.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Политолог назвал интересным тот факт, что к 19:00 на ковер к и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера уже вызвана посол Украины в США Оксана Маркарова. По итогам встречи Путина и Байдена украинский истеблишмент получит инструкции, как себя вести.

«Я уверен, что у России — сильные переговорные позиции, и она не пойдет на уступки по важным для нее вопросам на Украине и в Белоруссии. Учитывая экономическую войну США и Китая, можно с уверенностью предполагать, что будут попытки предложить или как минимум прощупать почву, как Путин относится к вариантам совместной дружбы против Си Цзиньпина. Но и по этому вопросу США ждет разочарование: предавать своих партнеров и друзей не входит в русские традиции международных отношений», — заключил Андрей Сыч.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал NBC за провокационные вопросы президенту России Владимиру Путину. Накануне российско-американского саммита на высшем уровне (напомним, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве в среду, 16 июня, на старинной вилле Ла-Гранж) на сайте Кремля появилась полная версия 90-минутного интервью российского лидера журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу.