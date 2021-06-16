Количество созданных компаний в России превысило число ликвидированных

Москва, 16 июня. Число созданных компаний на российском рынке в апреле-мае 2021 года впервые за четыре года превысило объем ликвидированных.

Исследование провели специалисты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает ТАСС со ссылкой на документ.

За пять месяцев текущего года в стране закрылись 112,1 тыс. фирм. Это оказалось в полтора раза меньше результата того же периода 2020 года. Меньшее количество закрытий в аналогичном периоде последний раз было отмечено шесть лет назад, в 2015 году.

В ходе мониторинга были использованы сведения ФНС о регистрации и закрытии коммерческих предприятий, информация о которых содержится в ЕГРЮЛ. При оценке суммарного объема созданных и закрытых организаций не учитывались реорганизованные предприятия.

Более 60% компаний и предпринимателей в первом квартале 2021 года сообщили о восстановлении и повышении спроса на свою продукцию. Тем организациям, которые не сумели самостоятельно выбраться из финансовой ямы, стоит задуматься о реструктуризации долгов, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.