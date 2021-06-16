Глава РФС Дюков рассказал о главной задаче сборной России на Евро-2020

Санкт-Петербург, 16 июня. По словам руководителя Российского футбольного союза, команда Станислава Черчесова должна выйти из группы.

Сборная России должна выйти из группы и попасть в плей-офф Евро-2020. Об этом заявил в среду глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По словам руководителя организации, задача непростая, но выполнимая.

"Сборной России поставлена задача выхода из группы. Мы ждем ее решения. Задача непростая, но, надеюсь, будет выполнена", — подчеркнул Дюков.

Он также отметил, что "испытал некоторое разочарование от игры с Бельгией", поскольку соперник находился не в самом оптимальном состоянии. На групповом этапе бельгийцам не смогли помочь главные звезды — Кевин де Брейне и Эден Азар.

Кроме того, Дюков рассказал о судьбе Черчесова в сборной после европейского турнира. По словам руководителя РФС, последнее соглашение с российским специалистом подписывалось с прицелом на предстоящий отборочный цикл мирового первенства.

Напомним, сборная России сегодня сыграет с командой Финляндии на петербургской "Газпром Арене". Номинально россияне будут гостями встречи, финны — хозяевами. Российским футболистам необходимо побеждать, чтобы не покинуть Евро-2020.