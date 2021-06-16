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В Краснодарском крае началась активная фаза учений «Славянское братство — 2021»

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:55
Армия
В Краснодарском крае началась активная фаза учений «Славянское братство — 2021»
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Краснодар, 16 июня. Активная фаза международных учений «Славянское братство — 2021», в которой принимают участие военные из России, Белоруссии и Сербии, стартовала на Кубани.

Маневры проходят каждый год на территории одной из стран. В этом году местом проведения учений стал полигон Раевский Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ. Главной задачей мероприятия является отработка слаженности взаимодействия военнослужащих стран во время выполнения поставленных задач.

Военные отработают контрдиверсионные и контртеррористические действия. Также белорусские и сербские солдаты изучат новинки вооружения, включая перспективные образцы радиоэлектронной борьбы и разведки.

Всего в маневрах примут участие свыше 100 сербских военных, около 300 военнослужащих Сил специальных операций Республики Беларусь и более 500 российских десантников. Десантно-штурмовое горное соединение ВДВ РФ предоставит свыше 100 единиц техники для проведения учений.

Ранее сообщалось, что маневры «Славянское братство — 2021» продлятся три дня. Десантники и спецназовцы отработают задачи по захвату горного перевала, форсированию водной преграды и взаимодействию с авиацией.

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россия сербия вдв
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