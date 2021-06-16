ГД приняла законопроект о штрафах за отсутствие маркировки террористов в СМИ

Москва, 16 июня. Госдума приняла законопроект о введении штрафов за публикацию в СМИ материалов с упоминанием террористических организаций без указания, что они запрещены на территории РФ.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены поправки. За публикацию таких данных грозит штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом силовики будут конфисковывать предмет правонарушения.

Ранее пятерых студентов из Египта приговорили к тюремному заключению по обвинению в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГ1. Спящая ячейка располагалась в Гизе.

1 Организация запрещена на территории РФ.