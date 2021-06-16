Рябков: у Москвы нет завышенных ожиданий по саммиту Россия — США

Москва, 16 июня. Москва не имеет завышенных ожиданий по саммиту Россия — США, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

У Москвы нет иллюзий по встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, отметил дипломат.

По его словам, вопрос о готовности Вашингтона к нормализации отношений с Москвой остается открытым.

Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что предстоящий саммит в Женеве позволит Путину и Байдену вдохнуть оптимизм в международную политику.