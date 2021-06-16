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Рябков: у Москвы нет завышенных ожиданий по саммиту Россия — США

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:35
Политика
Рябков: у Москвы нет завышенных ожиданий по саммиту Россия — США
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 16 июня. Москва не имеет завышенных ожиданий по саммиту Россия — США, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

У Москвы нет иллюзий по встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, отметил дипломат.

По его словам, вопрос о готовности Вашингтона к нормализации отношений с Москвой остается открытым.

Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что предстоящий саммит в Женеве позволит Путину и Байдену вдохнуть оптимизм в международную политику.

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россия сша рябков саммит
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