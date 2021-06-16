Худой мир лучше доброй ссоры, или Почему США пойдут на уступки России

Президент США Джо Байден инициировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, потому что у него кое-что «подгорает», а именно — вопросы Ирана и Афганистана. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Встреча в Женеве

Встреча Путина и Байдена пройдет в среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла-Гранж в 13:35 по местному времени (14:35 — по московскому).

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщали в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Два сценария

Как считает Наталья Мильчакова, ход российско-американской встречи, скорее всего, будет развиваться по одному из двух наиболее вероятных сценариев. Первый — встреча будет такой же формально-имиджевой, как и российско-американский саммит в 2017 году (тогда еще президентом США был Дональд Трамп).

«Никаких позитивных результатов для России или для США она не принесла, просто по итогам встречи Трамп подвергся жесткой критике оппозиционной Демократической партии и контролируемых демократами СМИ, а в 2018 году ужесточил санкционную политику против России. Видимо, испугался, что его обвинят в связях с Кремлем. Но только санкции не помогли ему ни сохранить репутацию, ни переизбраться на второй президентский срок, а Россия как проводила свою независимую политику, так и продолжает проводить», — пояснила Наталья Мильчакова.

Global Look Press / CNP/AdMedia

Но есть, по ее мнению, и другой, более оптимистичный, сценарий. Ясно, что Джо Байден инициировал эти переговоры с Россией, потому что у него кое-что «подгорает», а именно — вопросы Ирана и Афганистана. Из Афганистана США уходят с полным провалом, даже еще хуже, чем СССР в конце 80-х годов.

«Значит, теперь США (и лично Байдену) нужна помощь России, чтобы окончательно не растерять остатки репутации Америки в этом регионе. А провал в Афганистане для США означает и провал в Пакистане, и провал вообще во всей южной Азии. А эмбарго против Ирана результатов не приносит, в том числе и потому, что Иран не боится эмбарго. Кроме того, новости о том, что Иран осуществляет скрытый экспорт нефти в Китай, держит в напряжении нефтяной рынок, и, соответственно, американских производителей сланцевой нефти, для которых возможный новый обвал цен будет сокрушителен», — добавила Наталья Мильчакова.

army.mil / US Army

Экономист напомнила, что Иран и его ядерная программа были проблемой для многих президентов США, которые никак не могли ее решить (правда, попытался Барак Обама, но ему помешал Трамп, при котором отношения между Ираном и США еще сильнее обострились из-за нефтяного эмбарго, причем, как оказалось, неработающего).

«Так что, вероятно, если события будут развиваться по второму сценарию, то Россия может получить какие-либо уступки от США. В принципе, на некоторые уступки администрация Байдена уже готова идти, хотя бы по «Северному потоку — 2». В любом случае, даже если переговоры окажутся формальными, худой мир, как гласит русская пословица, всегда лучше доброй ссоры. Ну и с партнерами (а США и Россия все-таки остаются торговыми партнерами, да и не только торговыми) надо всегда разговаривать, даже если взаимного компромисса удается добиться не сразу», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал NBC за провокационные вопросы президенту России Владимир Путину. Накануне российско-американского саммита на высшем уровне (напомним, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве в среду, 16 июня, на старинной вилле La Grange) на сайте Кремля появилась полная версия 90-минутного интервью российского лидера журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу.