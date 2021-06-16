Госдума приняла закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

Москва, 16 июня. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о праве Генпрокуратуры РФ представлять интересы страны в иностранных судах и организациях.

В том числе речь идет и о праве Генпрокуратуры представлять интересы РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Согласно законопроекту, ведомство сможет формировать рабочие группы из представителей органов власти всех уровней для представления России в международных судах.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Эти услуги могут стать доступны только для российских граждан.