Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 11:56
11:55
Общество
Ростов станет центром прогрессивного бокса
11:55
Происшествия
Сотрудники Росгвардии задержали черных лесорубов в Зеленограде
11:55
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова раскрыла секреты красоты
11:55
Общество
Александр Осауленко оценил важность открытия турецкого авиасообщения для России
11:54
Наука
Американские ученые обнаружили у растений новый орган
11:54
Экономика
Госдума освободила некоторые бары и рестораны от НДС
11:54
Армия
Лукашенко призвал регионы Белоруссии быть готовыми к немедленной мобилизации
11:54
Общество
Двух зебр перевезли из Чехии в Московский зоопарк
11:53
Политика
Госдума приняла закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
11:52
Общество
Глава Кабмина РФ утвердил новые требования к безопасности четырехполосных трасс
Все новости

Госдума приняла закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

Политика
Госдума приняла закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 16 июня. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о праве Генпрокуратуры РФ представлять интересы страны в иностранных судах и организациях.

В том числе речь идет и о праве Генпрокуратуры представлять интересы РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Согласно законопроекту, ведомство сможет формировать рабочие группы из представителей органов власти всех уровней для представления России в международных судах.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Эти услуги могут стать доступны только для российских граждан.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Госдума приняла закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
россия госдума генпрокуратура закон
Комментировать
Эксклюзив
Презентация роботов-официантов прошла на фестивале Gastreet 2021 в Сочи
Презентация роботов-официантов прошла на фестивале Gastreet 2021 в Сочи
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 62829 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 60496 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 59384 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 54632 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 50823 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru