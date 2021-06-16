Гараж с трупами в Забайкалье может принадлежать больничному моргу

Могоча, 16 июня. Гараж, в котором хранятся трупы и гробы, может принадлежать больничному моргу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По предварительной версии, в помещении находятся останки покойных, которых не забрали родственники. Предположительно, их не оформили своевременно и перенесли в гараж из-за дефицита свободных мест в морге.

Внимание к странному хранилищу привлек местный житель. Он опубликовал фотографию, на которой виднеется труп, замотанный в пакет, и красный гроб. По словам горожан, мертвец лежит там еще с января. Следователи проводят проверку по данному факту.