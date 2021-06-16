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Российские ветераны проведут автопробег «Москва — Брест» по «Дороге памяти»

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:29
Общество
Российские ветераны проведут автопробег «Москва — Брест» по «Дороге памяти»
pixabay.com  /  Vladvictoria

Москва, 16 июня. Автопробег «Москва — Брест» в рамках акции «Дорога памяти» организует Общественная организация ветеранов Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ «Соратники».

Колонна личных машин с членами организации и их семьями стартует 19 июня, в 10:00 от разъезда Дубосеково. Именно здесь совершили свой подвиг легендарные 28 панфиловцев, пишут «Ветеранские вести».

Маршрут «Дороги памяти» составит почти 1,5 тыс. километров. Участники автопробега остановятся в местах особо значимых и жестоких боев. Например, на 141-м километре трассы М1 (Москва — Минск) ветераны возложат цветы к мемориалу «Их было десять тысяч».

Международный автопробег завершится на территории Брестской крепости. При этом военно-патриотические акции в Бресте продолжатся и днем 22 июня.

Представители командования российским флотом и ветераны ранее почтили память павших советских солдат у братской могилы в поселке Коса. Церемония приурочена к 76-й годовщине высадки морского десанта на косу Фрише-Нерунг.

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москва брест автопробег дорога памяти
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