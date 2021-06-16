Мы — за равноправный диалог: депутат Романов об ожиданиях от саммита президентов

Станет ли историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена первым шагом к прекращению эскалации между странами? Своим мнением на этот счет в беседе с ФАН поделился депутат Государственной думы Михаил Романов.

«На сегодняшний день можно сказать, что у нас нет конструктивного диалога с США. С их стороны есть только позиция императивного продавливания своих интересов. Но мы — не та страна, которая будет подчиняться их правилам. Мы — за равноправный диалог. И важно, чтоб позиция нашей страны была учтена», — сказал парламентарий.

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Риторика сторон перед предстоящей встречей не может не радовать своей сдержанностью и позитивом, и, очевидно, по завершении саммита будут достигнуты какие-то договоренности. Но сдержит ли администрация нынешнего президента США высказанные сегодня обещания? Вопрос неоднозначный.

«Тут, конечно, я более скептически отношусь. Но все-таки мы рассчитываем на то, что договоренности в чем-то будут сдержаны. Хотя Штаты неоднократно показывали, что слово с их стороны практически ничего не значит», — отметил Михаил Романов.

Федеральное агентство новостей /

Новая команда Белого дома могла бы сулить надежды, если бы Байден не начал свой президентский срок с не самых дружелюбных шагов в сторону России. Причем, по замечанию Романова, относиться к этим действиям адекватно и конструктивно просто невозможно.

«Владимир Владимирович всегда находится в позиции компромисса и конструктивного диалога, и он всегда выступал за взаимное уважение между народами. Потому что взаимодействие двух глав государства — это судьба и народов стран. Поэтому конечный итог — это благосостояние, качество жизни и стабильность населения. Но есть и общие внешние вызовы, такие как коронавирусная инфекция, где нужно всем сторонам объединять свои усилия», — подытожил политик.

Ранее ФАН писал, что сегодняшний саммит вряд ли станет судьбоносным. Но встреча президентов двух держав вполне способна оказаться стартовой для последующей серии российско-американских переговоров на высшем уровне.