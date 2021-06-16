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Песков оценил позицию Байдена по Украине в НАТО

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:33
Политика
Песков оценил позицию Байдена по Украине в НАТО
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Москва, 16 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о гипотетическом вступлении Украины в НАТО.

Представитель Кремля подчеркнул, что раньше подобных заявлений от США не поступало. В России обратили внимание на позицию Джо Байдена, заметил Песков.

«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг рассказал о роли саммита Россия — США для организации. Переговоры Путина и Байдена очень важны, а отношения с РФ являются приоритетным направлением для НАТО, добавил он.

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