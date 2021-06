Теракт произошел на военной базе в Колумбии, десятки пострадавших

Кукута, 16 июня. В результате теракта в городе Кукута в Колумбии пострадали 36 человек. Два взрыва произошли на территории военной базы. Об этом написал министр обороны страны Диего Молано на своей официальной странице в Twitter.

По словам Молано, боевики въехали на территорию военной базы на белом грузовике Toyota, представившись официальными лицами. Затем раздалось два взрыва. В результате 36 человек, в том числе двое гражданских, получили ранения. К настоящему времени одного из пострадавших прооперировали и еще 29 человек госпитализированы.

На видео из социальных сетей запечатлен момент одного из взрывов — большой столб пламени над военной базой, а также разрушения внутри объекта.

Video of the second explosion of the car bomb at the 30th brigade of the Colombian army in Cúcuta. It appears there were 2 explosions, both were significant explosions #Colombia pic.twitter.com/IJGRamc6a0

A Colombian soldier filming the aftermath of the car bomb attack says at 42 seconds in to the video to look at the ‘base de Los gringos’ (The American base) which can be seen as a heavily damaged building. #Colombia pic.twitter.com/uqcv3IIb2y