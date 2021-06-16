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Военный эксперт рассказал о серьезных экспортных перспективах двухместного Су-57

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:19
Армия
Военный эксперт рассказал о серьезных экспортных перспективах двухместного Су-57
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 16 июня. Истребитель пятого поколения Су-57 в двухместном варианте может заинтересовать страны Азиатско-Тихоокеанского региона, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, российский истребитель имеет серьезные перспективы на международном оружейном рынке. В интервью РИА Новости Коротченко также отметил, что иностранных покупателей заинтересует в первую очередь двухместная версия самолета.

«Этот самолет представляет большой интерес, но для целого ряда инозаказчиков экспортная версия приемлема в двухместном варианте», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что ВКС России получат два новых самолета пятого поколения Су-57 до конца 2021 года. Первая боевая машина поступила в российские войска в конце минувшего года.

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истребитель экспорт су-57
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