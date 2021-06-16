Эфир: Первые итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена

В среду, 16 июня, с 18:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ведущие политологи и политики в прямом эфире подводят первые итоги саммита Россия —США.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоялась в среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла-Гранж в 14:35 по московскому времени. Переговоры в расширенном составе начались несколько позднее — в 15:55, уже без подхода прессы. После этого американский лидер продолжил раунд переговоров с российским президентом.

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщали в Кремле, Путин и Байден затронут в ходе беседы состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.