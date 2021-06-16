Растущая нефть укрепит рубль до 68 за доллар уже к началу осени

Экономика России и других крупнейших стран мира набирает обороты, а стоимость нефти уже превысила отметки допандемийного уровня. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года.

Оптимизм на рынках

«Цена Brent находится в восходящем тренде почти месяц. Мировые рынки излучают оптимизм на фоне успешной вакцинации и восстановлении деловой активности. Сохраняющиеся квоты ОПЕК+ ограничивают сегодня добычу нефти, однако по среднесрочным запросам рынка уже видно, что во втором полугодии 2021 года рынок нефти может испытывать дефицит. Таким образом, очень комфортный для российских нефтяных компаний и, конечно, российского бюджета ценовой коридор 70–80 долларов для нефти становится реальностью. Экономика России и других крупнейших стран мира набирает обороты, а стоимость нефти уже превысила отметки допандемийного уровня», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, такие высокие цены на нефть, очевидно, не прогнозировались в бюджете России. К 10:00 по московскому времени баррель Brent торговался на отметке 74,44 доллара. Очевидно, что при таком оптимистичном разгоне цен на сырье российский бюджет может стать главным бенефициаром происходящих перемен. Дефицит бюджета уже к концу III квартала может сократиться 1,0–1,5%, государство и бизнес оперативнее будут отвечать на растущие потребности финансирования стимулирующих мер по выходу из рецессии и дальнейшей реализации антикризисных мер.

«При дальнейшем уверенном притоке экспортной выручки создаются очень благоприятные условия для укрепления рубля. Даже при умеренном оптимизме уже к началу осени можно ожидать, что в доллар зайдет в диапазон 68–72 рублей, а евро — 82–86 рублей», — добавил Андрей Лобода.

Сильный рубль

По его мнению, выход из рецессии на фоне благополучного бюджета и набравшего силу рубля — это очень хорошая новость для всех социально уязвимых и незащищенных слоев населения. Сильный рубль на фоне эффективно реализуемых социальных программ и инвестиций со стороны государства — это рост качества жизни и возможность увеличения потребительских расходов населением.

Федеральное агентство новостей /

«В этом случае монетарным властям России важно четко отслеживать динамику оттока капитала из страны, а также избежать опережающих темпов роста цен на продовольствие, металлы и нефтепродукты на внутреннем рынке. В период очень благоприятной конъюнктуры на мировых рынках важно, чтобы фонд национального благосостояния не «засасывал» себе все деньги — они нужны здесь и сейчас для реализации мер по стимулированию экономики и социальной поддержке граждан», — заключил Андрей Лобода.

Ранее Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) выступил позитивным фактором для российской экономики и поддержки рубля. Происходит восстановление российской экономики.