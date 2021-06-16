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МЧС предупредило жителей семи регионов РФ о грозах с градом и сильном ветре

Общество
МЧС предупредило жителей семи регионов РФ о грозах с градом и сильном ветре
pixabay.com

Москва, 16 июня. Мощные ливни, грозы с градом и сильный ветер ожидаются на территории семи российских регионов 16 июня. Об этом сообщили в МЧС России.

Специалисты Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ) предупредили о возможности возникновения в среду чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением жизнеобеспечения населения ряда регионов. Жителей Свердловской области ожидают грозы и усиление порывов ветра до 25-27 метров в секунду.

В ХМАО возможны мощные ливни, грозы с градом и увеличение скорости ветра до 23 метров в секунду. Такие же погодные условия будут наблюдаться в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. В Курганской и Челябинской областях прогнозируется аномально жаркая погода с повышением температуры до +37 градусов.

МЧС ранее предупредило жителей Петербурга об усилении ветра 16 июня. Порывы ветра могут усиливаться до 15 метров в секунду вблизи Финского залива.

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погода россия мчс
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