Петербургский кот Ахилл предсказал победу России в матче против Финляндии на Евро-2020

Санкт-Петербург, 16 июня. Эрмитажный кот Ахилл предсказал исход матча между Россией и Финляндией в рамках Евро-2020. По мнению животного, победа будет за российской командой.

Перед Ахиллом по традиции выставили две миски с кормом, и животное, не раздумывая, отправилось к той, где установлен флаг России. Матч в рамках группового этапа пройдет 16 июня в 16:00 по московскому времени на петербургской «Газпром Арене». Для российской сборной матч особенно ответственный после поражения в игре против сборной Бельгии со счетом 0:3.

Победу в матче российской команде предсказала известный экстрасенс Дарья Миронова. Специалист уверена, что у России есть все шансы выиграть противника с большой разницей в счете, примерно 3:1.