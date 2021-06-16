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Все видеокамеры в России планируют объединить в единую систему

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:15
Общество
Все видеокамеры в России планируют объединить в единую систему
pexels.com

Москва, 16 июня. В Кабмине РФ начали обсуждение темы разработки специальной платформы, объединяющей все системы видеонаблюдения в России.

Согласно данным источника «Коммерсанта», в рамках проекта начнут устанавливать «умные» камеры с возможностью первичного анализа. Сейчас системы видеофиксации отправляют данные в центры обработки информации методом непрерывного потока. Источник издания считает, что эта технология устарела. В связи с этим в правительстве планируют оснащать камеры вычислительными модулями.

Законопроект о создании в России реестра инновационных компаний для повышения эффективности господдержки одобрен правительством. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в Минэкономразвития РФ.

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правительство рф камеры законы
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