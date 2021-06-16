Генсек НАТО оценил значение предстоящей встречи Путина и Байдена

Брюссель, 16 июня. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве важны для НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, саммит необходим, учитывая, что для НАТО отношения с Россией являются приоритетным вопросом.

«Альянс является платформой для координации по вопросам коллективной безопасности. И, конечно, отношения с Россией для всех нас — это вопрос первостепенной важности», — сказал Столтенберг.

Также он назвал важным тот факт, что глава Белого дома проконсультировался с другими лидерами западного военного блока перед женевским саммитом.

Ранее Столтенберг также заявлял, что отношения между Организацией Североатлантического договора и Россией продолжают ухудшаться.