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Генсек НАТО оценил значение предстоящей встречи Путина и Байдена

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:14
Политика
Генсек НАТО оценил значение предстоящей встречи Путина и Байдена

Брюссель, 16 июня. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве важны для НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, саммит необходим, учитывая, что для НАТО отношения с Россией являются приоритетным вопросом.

«Альянс является платформой для координации по вопросам коллективной безопасности. И, конечно, отношения с Россией для всех нас — это вопрос первостепенной важности», — сказал Столтенберг.

Также он назвал важным тот факт, что глава Белого дома проконсультировался с другими лидерами западного военного блока перед женевским саммитом.

Ранее Столтенберг также заявлял, что отношения между Организацией Североатлантического договора и Россией продолжают ухудшаться.

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путин россия сша нато столтенберг байден
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