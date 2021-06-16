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В Роскосмосе заявили о возможном участии коммерческих компаний в освоении Луны

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:12
Технологии
В Роскосмосе заявили о возможном участии коммерческих компаний в освоении Луны
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 16 июня. Коммерческие компании возможно тоже примут участие в программе по освоению Луны, заявил советник генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев.

К такому выводу в госкорпорации пришли после оценки всех рисков и учета развития рынка. При этом основной сложностью в задачах освоения Луны является создание необходимой техники. Она должна быть очень надежной и обеспечивать безопасность человека, который отправится в такую экспедицию.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал космос «высшей политикой» между государствами. При этом космическая деятельность предстает примером высшей этики отношений между народами, полагает он.

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космос луна роскосмос
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