В Роскосмосе заявили о возможном участии коммерческих компаний в освоении Луны

Москва, 16 июня. Коммерческие компании возможно тоже примут участие в программе по освоению Луны, заявил советник генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев.

К такому выводу в госкорпорации пришли после оценки всех рисков и учета развития рынка. При этом основной сложностью в задачах освоения Луны является создание необходимой техники. Она должна быть очень надежной и обеспечивать безопасность человека, который отправится в такую экспедицию.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал космос «высшей политикой» между государствами. При этом космическая деятельность предстает примером высшей этики отношений между народами, полагает он.