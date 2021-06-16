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«Этот день в истории». Что произошло 16 июня, праздники, факты, люди

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«Этот день в истории». Что произошло 16 июня, праздники, факты, люди

16 июня считается днем рождения российской метрологии. 179 лет назад Николай I издал указ о создании Депо российских мер и весов. Задача сотрудников учреждения — хранение эталонов и создание новых. Руководил организацией на протяжении 18 лет великий русский ученый Дмитрий Менделеев.

В этот же день больше 40 лет назад в Нью-Йорке открылся знаменитый сегодня Музей джаза. Свою популярность он приобрел не сразу, сначала проработал лишь 10 лет, а затем переродился под началом музыканта Лорена Шенберга. В нашей стране 16 июня 1996 года прошли президентские выборы. Они стали первыми и единственными в новейшей истории России, где было два тура для определения кандидата. Чем еще примечателен этот день, мы расскажем прямо сейчас в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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праздники люди история факты этот день в истории
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