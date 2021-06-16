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Детенышей редких манулов сняли на видео в Алтае

Видео
Детенышей редких манулов сняли на видео в Алтае

Нашли детенышей манулов жители Кош-Агачского района Республики Алтай. Логово зверей находилось в лесу в дупле дерева. Четверо черных котят были одни.

Очевидцы предположили, что мать малышей отправилась на охоту. Жители Алтая сняли редких животных на видео, и при этом решили не подходить совсем близко к малышам, чтобы не тревожить их. Экологи после просмотра кадров отметили, что детенышам было не больше месяца, а встретить их в дикой природе — большая редкость.

Манула называют также палласовым котом. Внешне они похожи на домашнюю кошку, но хвост и лапы более массивные. Животные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Численность их точно не известна, последние подсчеты проходили 12 лет назад. В зоопарках Европы живет около 100 зверей. В дикой природе им угрожает опасность: браконьерство, степные пожары, бродячие собаки. Также животные могут погибнуть от грызунов, которых травят как вредителей.

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алтай животные манул
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