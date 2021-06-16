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СМИ выяснили, кто выкупил долю Гарбера в FESCO

Экономика
СМИ выяснили, кто выкупил долю Гарбера в FESCO
pixabay.com/PD

Москва, 16 июня. Журналисты раскрыли имя покупателя доли GHP Group Марка Гарбера в транспортной группе FESCO.

Группа Гарбера продала свою долю в размере 23,8% еще в октябре прошлого года, сообщают СМИ, однако имя покупателя названо не было. РБК стало известно, что обладатель акций — новый глава совета директоров группы Андрей Северилов.

«Мы закрыли сделку с Марком Гарбером осенью», — поделился бизнесмен с изданием.

На момент совершения сделки пакет акций стоил на Мосбирже около 6,5 миллиарда рублей. По итогам торгов 15 июня 23,8% FESCO оценивались в 10,85 миллиарда рублей, сообщают журналисты.

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева ранее озвучила главную проблему после отмены COVID-ограничений и рассказала, что мешает российской экономике выйти на новый уровень.

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акции доля FESCO
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