SsangYong готовит к выпуску «брутальный» внедорожник в стиле Korando

Сеул, 16 июня. Автоэксперты ожидают, что не позже чем через год, южнокорейская машиностроительная компания SsangYong выпустит новый внедорожник.

Автомобиль получил рабочее название J100. Внедорожник ожидается среднеразмерным — его сопоставляют с Nissan X-Trail или Kia Sportage. Также известно, что у машины не будет двигателей внутреннего сгорания.

«Позже на базе J100 будет выпускаться пикап», — пишет «За рулем».

СМИ сообщают, что "брутальная" новинка напоминает рамный внедорожник SsangYong Korando 1996 года выпуска. Также ожидается, что выпуск электрических внедорожников может спасти компанию SsangYong.

Ульяновский автозавод (УАЗ) ранее продемонстрировал обновленный внедорожник «Патриот» в версии «Охотник». Стоимость авто в комплектации «Люкс Премиум Автомат» стартует от 1,475 млн рублей.