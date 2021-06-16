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Спасатели вытащили из воды тонущего ребенка под Челябинском

  /   Обновлено: 16 июня 2021 10:48
Общество
Спасатели вытащили из воды тонущего ребенка под Челябинском
pixabay.com

Челябинск, 16 июня. Пятилетнего ребенка спасли из воды на Шершневском водохранилище. Инцидент произошел на пляже «Каспийский берег».

Матросы-спасатели увидели ребенка, который начал тонуть, и поспешили ему на помощь. Пятилетнего малыша удалось своевременно вытащить из воды. Медицинская помощь ребенку не понадобилась. После осмотра его передали родителям.

С начала купального сезона в Челябинской области произошло уже несколько трагических случаев, сообщили в городской службе спасения на водных объектах.

Ранее двух тонувших в Волге мужчин спасли в Марий Эл. Инцидент произошел около населенного пункта Кокшайск.

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