Спасатели вытащили из воды тонущего ребенка под Челябинском

Челябинск, 16 июня. Пятилетнего ребенка спасли из воды на Шершневском водохранилище. Инцидент произошел на пляже «Каспийский берег».

Матросы-спасатели увидели ребенка, который начал тонуть, и поспешили ему на помощь. Пятилетнего малыша удалось своевременно вытащить из воды. Медицинская помощь ребенку не понадобилась. После осмотра его передали родителям.

С начала купального сезона в Челябинской области произошло уже несколько трагических случаев, сообщили в городской службе спасения на водных объектах.

Ранее двух тонувших в Волге мужчин спасли в Марий Эл. Инцидент произошел около населенного пункта Кокшайск.