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Песков заявил, что Путин и Байден обсудят дипломатическую собственность

Политика
Песков заявил, что Путин и Байден обсудят дипломатическую собственность
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Москва, 16 июня. Вопрос дипломатической собственности будет затронут во время саммита президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, который состоится в Женеве.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала. По словам представителя Кремля, отношения двух государств являются краеугольным камнем.

«Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак», — подчеркнул он.

Российская сторона никогда не была сторонником прекращения диалога, напомнил Песков.

Ранее он рассказал, что риторика Соединенных Штатов в преддверии саммита в Швейцарии добавила позитива. Это будет учитываться во время встречи в Женеве.

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