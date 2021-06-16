Власти КНР подтвердили повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань»

Пекин, 16 июня. Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань». Причиной инцидента могло стать повреждение топливных стержней.

Мониторинг места фиксирует повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на первом энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, которые установлены регламентом, операционная безопасность станции обеспечивается, говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды.

Топливные стержни могли повредиться из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других непредсказуемых факторов. В процессе эксплуатации неминуемо изнашивание элементов.

Более 5 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами проверят специалисты, сообщал ФАН. Все они расположены на территории аварийной АЭС «Фукусима-1».