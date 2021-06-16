Sohu: США не рискнут воевать с Россией из-за неожиданного союзника Москвы

Пекин, 16 июня. Россия всегда была и останется главным препятствием для США в их стремлении к мировому господству.

Китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором говорится, что в прошлом США уверенно доминировали на мировой арене, однако эти времена закончились. Авторы объяснили это тем, что Россия снова обрела силу и способна составить конкуренцию американцам.

Авторы публикации уверены, что существуют два фактора, которые останавливают Вашингтон от прямого военного противостояния с Россией. Первый — это российский ядерный арсенал, который надежно защищает страну от любого рода посягательств. Вторым фактором сдерживания являются союзники, благодаря которым Россия может чувствовать себя уверенно.

Эксперты отмечают, что в список главных стратегических партнеров РФ входит Китай и один неожиданный союзник — Индия. Подчеркивается, что Нью-Дели сегодня занимает одну из лидирующих позиций на военной мировой арене. По словам журналистов, Индия является весьма опасным противником для США, из-за которого они не рискнут воевать с РФ. Китайские аналитики уверены, что Индия в случае войны между Россией и США без колебаний станет на сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что Индия получила от России долгожданный подарок, который сильно подпортил настроение США. Речь идет о новых ЗРС С-400. В Вашингтоне заявили, что могут ввести санкции из-за сотрудничества Нью-Дели с Москвой, передает RT.