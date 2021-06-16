Россияне получили возможность отказываться от допуслуг при получении кредита

Москва, 16 июня. Государственная дума Российской Федерации приняла закон, утверждающий право заемщиков отказываться от дополнительных услуг при получении потребительских кредитов.

Согласно инициативе, в России ужесточаются требования к банкам, которые выдают займы потребителям. Закон о защите прав заемщиков был принят Госдумой в третьем и окончательном чтении.

Также отечественные кредитные организации не смогут заранее проставлять «галочки» в договорах заемщиков. По этой причине россияне часто сталкиваются с навязанными банками услугами. Соответствующий закон, направленный на защиту заемщиков от недобросовестных кредиторов, был ранее принят в ГД РФ.